طلال أرسلان يجول معزياً في منطقة الغرب والشويفات

جال رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ ​طلال أرسلان​ معزياً في منطقة الغرب و​الشويفات​، برفقة وزير الشؤون الإجتماعية و​السياحة​ ​رمزي المشرفية​، الوزير السابق ​صالح الغريب​.

واستهلّ أرسلان والوفد المرافق جولتهم في بلدة مجدليا، حيث قدّموا التعازي بالمرحومة إم ناهي جليلة عبدالله صبح وبالمرحوم أبو أمجد ​نبيل فهد​ صبح،ثمّ انتقلوا إلى بلدة ​بيصور​، وقدّموا واجب التعزية بالمرحومة الشيخة إم جهاد حمود العريضي.

وفي الشويفات، جال أرسلان بالإضافة إلى رئيس بلدية المدينة ​زياد حيدر​، وقدّم التعزية بالمرحوم مفيد السوقي والمرحومة ناهدة السوقي في القاعة الإجتماعية، ثمّ انتقل والوفد المرافق إلى ​كنيسة​ السّيدة للروم الأرثوذكس معزياً بالمرحومة نهى سليم وهبه.