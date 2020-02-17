طلال أرسلان يجول معزياً في منطقة الغرب والشويفات

جال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان معزياً في منطقة الغرب والشويفات، برفقة وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة رمزي المشرفية، الوزير السابق صالح الغريب.
واستهلّ أرسلان والوفد المرافق جولتهم في بلدة مجدليا، حيث قدّموا التعازي بالمرحومة إم ناهي جليلة عبدالله صبح وبالمرحوم أبو أمجد نبيل فهد صبح،ثمّ انتقلوا إلى بلدة بيصور، وقدّموا واجب التعزية بالمرحومة الشيخة إم جهاد حمود العريضي.
وفي الشويفات، جال أرسلان بالإضافة إلى رئيس بلدية المدينة زياد حيدر، وقدّم التعزية بالمرحوم مفيد السوقي والمرحومة ناهدة السوقي في القاعة الإجتماعية، ثمّ انتقل والوفد المرافق إلى كنيسة السّيدة للروم الأرثوذكس معزياً بالمرحومة نهى سليم وهبه.
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