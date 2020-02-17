الإمارات للطاقة النووية: إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى بمحطة براكة للطاقة

أعلنت مؤسسة ​الإمارات​ للطاقة النووية، عن "إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى في محطة براكة للطاقة النووية السلمية لصالح شركة "نواة"، مشيرة الى ان "هذا الإنجاز يشكل محطة بارزة في ​مسيرة​ دولة الإمارات، ويعتبر إنجازا استراتيجيا يتوج الجهود المبذولة على مدار 12 عاما لمراحل تطوير برنامج الإمارات للطاقة النووية".

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