بيسكوف: القوات الروسية تدعم القوات السورية في الحرب ضد الإرهابيين

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​ على ما قاله الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في محادثته الهاتفية الأخيرة مع الرئيس التركي رجب ​أردوغان​، وتعبيره عن رغبته في رؤية وقف دعم ​روسيا​ لـ "نظام الأسد" في ​سوريا​، مؤكدا أن "​القوات المسلحة​ الروسية والمستشارين الروس يواصلون دعم القوات المسلحة في ​الجمهورية العربية السورية​ في الحرب ضد الإرهابيين، وما زلنا نأسف لأن هؤلاء الإرهابيين كثفوا أنشطتهم من إدلب".

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وكان المتحدث باسم ​البيت الأبيض​ جود دير، تعقيبا على الاتصال الهاتفي بين ترامب وأردوغان، قد كشف أن "ترامب أعرب لنظيره التركي، عن رغبة ​الولايات المتحدة​ بأن تتوقف روسيا عن دعم الفظائع التي يرتكبها نظام ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​ في إدلب".