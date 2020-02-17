بيسكوف: القوات الروسية تدعم القوات السورية في الحرب ضد الإرهابيين

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب في محادثته الهاتفية الأخيرة مع الرئيس التركي رجب أردوغان، وتعبيره عن رغبته في رؤية وقف دعم روسيا لـ "نظام الأسد" في سوريا، مؤكدا أن "القوات المسلحة الروسية والمستشارين الروس يواصلون دعم القوات المسلحة في الجمهورية العربية السورية في الحرب ضد الإرهابيين، وما زلنا نأسف لأن هؤلاء الإرهابيين كثفوا أنشطتهم من إدلب".
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، تعقيبا على الاتصال الهاتفي بين ترامب وأردوغان، قد كشف أن "ترامب أعرب لنظيره التركي، عن رغبة الولايات المتحدة بأن تتوقف روسيا عن دعم الفظائع التي يرتكبها نظام الرئيس السوري بشار الأسد في إدلب".
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