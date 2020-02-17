الخارجية الروسية: الوضع في الشرق الأوسط ما يزال قابلا للانفجار

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف أن الوضع في ​الشرق الأوسط​ لا يزال قابلا للانفجار، ويستخدم الغرب هناك "الهندسة الجيوسياسية".

وقال مورغولوف في افتتاح ​مؤتمر​ الشرق الأوسط الذي ينظمه حالياً، نادي "فالداي": "لا يزال الوضع في الشرق الأوسط و​شمال أفريقيا​، نقول بصراحة، قابلاً للانفجار. نلاحظ، أن العواقب الكارثية للهندسة الجيوسياسية للغرب تمس ليس دول المنطقة فحسب، بل في الواقع، ​العالم​ بأسره".

وأضاف مورغولوف بأن من بين تلك العواقب، انتشار الأيديولوجية الراديكالية، الإرهابيون الأجانب والمسلحون، ارتفاع عدد ​اللاجئين​ و​النازحين​، تجارة ​السلاح​ والإتجار بالبشر.

وجاء برسالة وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​، الافتتاحية في المؤتمر، قرأها مورغولوف: "ننطلق من أنه يمكن ضمان ​السلام​ والاستقرار في الشرق الأوسط، فقط، بالاستناد إلى القانون الدولي واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي بلدانه".