الصحة المصرية: انتهاء الحجر للعائدين من الصين وخلوهم من الإصابة بكورونا

أعلنت وزيرة ​الصحة​ المصرية هالة زايد، ان "الوزارة أخلت 617 شخصاً، من معسكر الحجر الصحي، بعد قضاء 15 يوما تحت الملاحظة الطبية، وتم إجلاؤهم باستخدام 10 أتوبيسات، في مجموعتين الأولى تتوجه للقاهرة والثانية ستتوجه إلى ​الإسكندرية​، إضافة إلى الأطقم الطبية والخدمات المعاونة من مدينة مرسى مطروح".

وفي ​مؤتمر​ صحفي، أوضحت الزايد، إنه "تم فحص جميع المتواجدين في المعسكر، والتأكد من عدم إصابتهم أو حمل أي منهم لفيروس ​الكورونا​، خاصة خلال فترة حضانة المرض المقررة من 10 إلى 14 يوما، كما تم عمل ملفات صحية الكترونية، تشمل جميع الفحوصات الطبية، الخاصة بكل شخص من نزلاء المعسكر"، مشيرة الى ان "جميع المصريين العائدين من ووهان الصينية معافين تماما وبصحة جيدة ولا يعانون من أى أمراض وبائية، وان الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ كان يتابع لحظة بلحظة حالتهم، حتى انتهاء وفض معسكر الحجر الصحي".