السيد نصرالله استقبل علي لاريجاني مع الوفد المرافق له

إستقبل الأمين العام ل​حزب الله​ سماحة ​السيد حسن نصر الله​ رئيس ​مجلس الشورى​ الإسلامي في ​إيران​ الدكتور ​علي لاريجاني​ والوفد المرافق له، بحضور ​السفير الإيراني​ في ​بيروت​ السيد محمد جلال فيروز نيا، حيث تم إستعراض آخر الأوضاع في المنطقة، والتطورات الجارية وسبل مواجهة التحديات السياسية والأمنية والإقتصادية. إضغط للمزيد

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