بدوي:البعض سيلجأ ل"لامركزية الإقتصادية" بتقديم مساعدات لمنطقة دون أخرى

أبدى مستشار رئيس الحكومة الأسبق ​سليم الحص​، ​رفعت بدوي​ "أسفه من استعجال بعض ​الدول العربية​ لتنفيذ ​صفقة القرن​ أكثر من بعض الدول الغربية"، معتبراً أن "​إيران​ ملتزمة ب​القضية الفلسطينية​ أكثر من العرب".

وفي حديث تلفزيوني، أشار بدوي إلى أن "اغتيال الأميركيين لقائد ​فيلق القدس​ الإيراني السابق ​قاسم سليماني​ وتشييعه المليوني جعل الأميركيين يرون بأعينهم مدى تأثر الشعب الإيراني إيجاباً على قيادته معتبراً أن الرد الإيراني في ​عين الأسد​ هو رد أولي وهناك ردود أخرى عندما تسمح الفرص والظروف".

ولفت بدوي إلى أن "العلاقة بين ​سوريا​ وإيران هي علاقة مهمة جداً وكانت مهمة منذ أيار ​الرئيس السوري​ الأسبق ​حافظ الأسد​"، موضحاً أن "الخلاف التركي الروسي منضبط إلى حد ما، فالروسي يسعى إلى أن يجلس آردوغان والأسد على طاولة حوار بمنطق التركي الضعيف والسوري القوي".

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وأعلن أن كلام الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ أن حزب الله أقل المتضررين من الضغوط المصرفية، والمتأثر هو ​البيئة​ وليس الملتزمين بالحزب، معتبراً أن الفرصة التي أعطاها نصرالله علينا الإلتزام بها لأنها السبيل الوحيد، معتبراً أن الإجراءات الحكومية المؤلمة يجب أن نتحملها جميعاً كي ننهض بالبلد.

وأشار بدوي إلى أن "الحكومة ليست حكومة حزب الله ومن ينادي بهذا الصيت فهو يؤذي ​لبنان​ و​الحكومة اللبنانية​، لكن حزب الله يدرك ​الأزمة​ جيدا، ويسعى لأن يجلس الجميع على الطاولة بغض النظر عن المصالح السياسية والتحالفات والخلافات".

وأكد أنه "لدي معلومات أن هناك نوايا تحت لواء اللا مركزية الإدارية في التوزع وتصبح لا مركزية إقتصادية، عبر أن تتقدم المساعدات لمنطقة دون أخرى".