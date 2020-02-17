النشرة: المفوض العام لوكالة "الأونروا" زار مخيم عين الحلوة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان المفوض العام لوكالة "​الأونروا​" بالانابة كريستيان ساوندرز، انهى زيارته الى ​مخيم عين الحلوة​ يرافقه مدير عام "​الاونروا​" في ​لبنان​ كلاودي كورودني وكبار الموظفين.

وتفقد ساندرز "العيادة الصحية" وعددا من مدارس "الاونروا"، و"الممر الامن" بينهم والذي يسلكه ​الطلاب​ في حال اندلاع ​اشتباكات​ مفاجئة، واستمع الى هواجس الطلاب وتطلعاتهم حول مستقبلهم، قبل ان يعقد اجتماعين الاول مع "​اللجان الشعبية الفلسطينية​" والثاني مع "مؤسسات ​المجتمع المدني​ واستعرض فيهما مختلف الاوضاع على ضوء تطورين بارزين تداعيات الازمة الاقتصادية والمعيشية اللبنانية على ​اللاجئين​ مع استفحالها، واعلان "​صفقة القرن​" الاميركية.

وراى ان "موضوع التمويل هذا العام سيكون تحدٍ كبير بالنسبة للاونروا التي تواجه في كل ميادين عملها( لبنان، ​الأردن​، ​سوريا​ و​الضفة الغربية​ وغزة ) تحدي المحافظة على نفس مستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها للاجئين ​الفلسطينيين​، لافتا في هذا الإطار الى ان "المشكلة تتمثل بتأمين موارد مالية مستدامة للوكالة وان تأمين هذه الموارد ليس مرتبطا بالأونروا بشكل خاص وإنما بكافة مؤسسات ​المجتمع الدولي​ التي تعاني المشكلة ذاتها.