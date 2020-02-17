الكاتب سمير فرحات يصدر كتابا جديدا بعنوان "مرحبا أنا أينشتاين"

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صدر للكاتب والاعلامي سمير فرحات كتابه الجديد تحت عنوان "مرحباً أنا أينشتاين"، المخصَّص للمراهقين، يتحدَّث ألبيرت أينشتاين فيه عن نفسه، بلغة مبسَّطة وشيِّقة، تدخل القارىء إلى حياة هذا العالم العبقري الذي حفلت مسيرته بالكثير من العبر الانسانية، في 6 فصول.
واللافت في الكتاب هو شرحه لنظرية النسبية التي كانت وراء شهرة أينشتاين العالمية، بطريقة جذابة ومضحكة أحياناً، بحيث تتكون لدينا فكرة مدهشة عن كيفية عمل الكون، وارتباط الزمان بالمكان والسرعة، حيث تتداخل المعرفة العلمية المبسَّطة مع جوانب من حياة أينشتاين، بأسلوب سردي شيِّق، يمكن استغلاله من قبل المدارس للمزج بين الفائدة اللغوية والفائدة العلمية، بأسلوب يخاطب الجيل الجديد.
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