وزير خارجية حكومة ليبيا المؤقتة:روسيا دولة مهمة وفاعلة بالمجتمع الدولي

أشار وزير خارجية ​الحكومة الليبية​ المؤقتة، عبد الهادي الحويج، إلى أن ​روسيا​ دولة مهمة وفاعلة في ​المجتمع الدولي​، وفي حل ​الأزمة​ الليبية، موضحاً أن "أي حل للأزمة الليبية يجب أن يقوم على تفكيك المليشيات، مشيرا إلى أن الأزمة الليبية أمنية وليست سياسية".

وفي حديث صحفي، أشار الحويج إلى أنه "نرحب بالدور الروسي، روسيا دولة مهمة وفاعلة في المجتمع الدولي، في حل الأزمة الليبية، ولكن إذا كانت أي عاصمة، فلا بد أن يقوم الحل انطلاقا من الثوابت الأساسية، وهي تفكيك المليشيات الخارجية على القانون، أي حل لا يقوم على تفكيك المليشيات وجمع السلاح الذي يقدر بـ21 مليون قطعة سلاح، لن يكتب له النجاح".

وأكد الحويج أن "لقاءات ​باريس​ 1 وباريس2، ولقاء ​أبوظبي​، والصخيرات وباليرمو، لم تنجح والأزمة مستمرة، لأنها لم تعالج المشكلة الأساسية. المشكلة ليست سياسية وإنما أمنية، المشكلة ليست من يحكم، المشكلة في تفكيك المليشيات وعدم التوزيع العادل للثورة، إذا حللنا هذه المسائل يمكن أن نذهب إلى حوار وطني شامل وحكومة وحدة وطنية وتوحيد المؤسسات، وتكون ​ليبيا​ لكل الليبيين".