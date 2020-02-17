لاريجاني: لبنان يمر بمرحلة حساسة ومستعدون للتعاون مع الحكومة الجديدة في المجالات كافة

اشار رئيس ​مجلس الشورى الايراني​ ​علي لاريجاني​ الى ان ​لبنان​ يمر بمرحلة حساسة، ونحن نامل ان تتمكن ​الحكومة الجديدة​ برئاسة ​حسان دياب​ ان تتخطى كافة الصعوبات، ونحن على كامل استعداد للتعاون مع ​الحكومة اللبنانية​ في كافة المجالات.

واكد لاريجاني في ​مؤتمر​ صحفي في ​السفارة الايرانية​ في ​بيروت​، بأن كل الطروحات الايرانية الى لبنان لا زال مطروحا، ونحن لا نخفي دعمنا للمقاومة، ونحن بحثنا اليوم كافة مجالات الدعم الى لبنان خلال لقاء المسؤولين، المجالات الصناعية والاقتصادية والزراعية.

واكد ان جريمة اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني تعد جريمة إرهاب ولكنها عملية جبانة ومستنكرة، واسلوب العملية يدل على ضعف الولايات المتحدة التي لم تستطع أن تحقق أهدافها بأساليب أخرى. ولفت الى انه يجب ان تعرف اميركا اننا اصبحنا اكثر اصرارا على تحقيق اهدافنا، وقد اكدت المسيرات الجماهيرية في ايران دعمها للنظام الاسلامي.

وشدد لاريجاني على ان اميركا لا يعول عليها الا في مجال الحاق الاذى بالاخرين، وهم يدعمون الصهاينة للتحكم في شؤون المنطقة. واكد ان حزب الله ليس إرهابيا ولن نسمح لأي دولة بتصنيفه على قائمة الإرهاب، واعتبر انه لولا وجود ​المقاومة​ في لبنان لكانت اسرائيل تجرات على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اللبناني.

واوضح لاريجاني ان لبنان يعاني حالياً من مشكلة في القطاع الكهربائي، وبإمكانه الإستفادة من تقديمات إيران لحل المشكلة وكذلك في مجال الأدوية.