الميادين:الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً لإطلاق العميل الفاخوري

أفاد مصدر لبناني لقناة "​الميادين​" بأن ​السفارة اللبنانية​ في ​واشنطن​ أبلغت ​بيروت​ أن ​الإدارة الأميركية​ تمارس ضغوطاً لإطلاق العميل ​عامر الفاخوري​. إضغط للمزيد

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