وزني يلتقي عدد من سفراء الدول للبحث في تطورات الأوضاع المالية

أجتمع ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ بسفيرة ​سويسرا​ في ​لبنان​، Monika Kirgöz، وسفيرة ​النرويج​ في لبنان،Leni Strenseth، حيث دار اللقاء حول الدعم الذي يقدمه كل من البلدين للبنان وشعبه ومؤسساته لتعزيز استقراره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

كما اجتمع وزني بسفير اليابان في لبنان، Takeshi Okubo، وسفيرة ​استراليا​ في لبنان، Rebekah Grindlay، للتداول في العلاقات الثنائية بين لبنان وكلا البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

أمّا سفير ​فرنسا​ في لبنان، Bruno Foucher، فأكّد خلال لقائه مع وزني وقوف فرنسا إلى جانب لبنان، داعياً الحكومة إلى "تنفيذ الإصلاحات المطلوبة".

وختم وزني لقاءاته مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، Ján Kubiš، الذي أكد أنّ ​الأمم المتحدة​ "ستبذل الجهود اللازمة لدعم لبنان في ظل هذه الظروف"، متمنياً أن "تضع ​الحكومة اللبنانية​ إجراءات واضحة لمعالجة الأزمات التي تشهدها البلاد، خاصة على الصعيدين المالي والاقتصادي".