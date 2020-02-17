الإدريسي يتلقى عرضا من “عملاق” الدوري الإنجليزي

تلقى الدولي المغربي أسامة الإدريسي، نجم “أز ألكمار” الهولندي، عرضا من فريق “ويست هام” الإنجليزي، قصد الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة “كالتشيو مركاتو” الإيطالية، أن “ويست هام” وضع خطة من أجل ضم الإدريسي صيفا، حيث أوصى كشافيه بمراقبة تطور اللاعب في الدوري الهولندي، قبل تقديم عرض رسمي لفريق “أز ألكمار”، خاصة وأن اللاعب يعد من أفضل المواهب الشابة في هولندا.

وانضم ويست هام لقائمة الراغبين في التعاقد مع النجم المغربي، إذ سبقه لذلك كل من “ليستر سيتي” الإنجليزي و”أياكس أمستردام” الهولندي، فيما كشفت تقارير إعلامية إيطالية عن اهتمام كل من “نابولي” و”سامبدوريا” بخدماته.

يشار إلى أن الإدريسي يبصم على مستويات جيدة في هولندا، حيث خاض هذا الموسم 37 مباراة في مختلف المسابقات التي ينافس عليها فريقه، مسجلا 16 هدفا ومقدما 8 تمريرات حاسمة.

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