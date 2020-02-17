تزامنا مع ذكرى 20 فبراير.. المتعاقدون يستعدون للخروج إلى شوارع طنجة مرة أخرى

لا يزال الأساتذة المتعاقدون مصرين على الخروج إلى الشارع، للتعبير عن رفضهم لنظام التعاقد، إذ يستعد عدد منهم لتنظيم مسيرة احتجاجية، يوم الخميس المقبل، في طنجة، تزامنا مع ذكرى 20 فبراير.

وكشف متعاقدو طنجة، خلال اجتماعهم، أمس الأحد، في مقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن المسيرة الاحتجاجية المرتقبة، ستعرف مشاركة أساتذة جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وجهة الرباط سلا القنيطرة.

كما ناقش المتعاقدون مقترحات وزارة التربية الوطنية خلال جولة الحوار الرابعة بين الطرفين، التي حضرها ممثلون عن التنسيقية، والنقابات الست الأكثر تمثيلية، مسجلين ملاحظات سيتم رفعها إلى المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين.

وكانت تنسيقية المتعاقدين قد دعت في وقت سابق إلى إضراب وطني، أيام 19و20 و 21 و22 من شهر فبراير الجاري لتجديد رفضها لنظام التعاقد.