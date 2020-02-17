العميد خالد المحجوب: العالم بات يعرف ممارسات تركيا الإرهابية

الإثنين 17 فبراير 2020

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، إن العالم بات يعرف ممارسات تركيا الإرهابية وخرقها السافر للقوانين في بلادنا.



وأضاف المحجوب في تصريحات له تعليقا على إرسال الاتحاد الأوروبي بعثة مراقبة في ليبيا، أن دول اليورو تدخلت الآن خوفا من وصول عناصر إرهابية إلى أراضيها.

وتابع أن الأوروبيون يعلمون تماما طرق نقل السلاح والمرتزقة إلى ليبيا وأنهه سيكونون جادين في منع وصوله إلى ليبيا,

وقال وزير الشؤون الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الإثنين، إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على بدء مهمة لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا.

وجاء القرار عقب محادثات بين وزراء خارجية دول التكتل البالغ عددها 27 دولة في بروكسل.

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وأضاف دي مايو في بروكسل "الاتحاد الأوروبي ملتزم بمهمة جوية وبحرية، وهناك جزء منها على الأرض، لحظر الأسلحة".

وتابع أن المهمة ليست إحياء للعملية صوفيا وسيتم نشرها على الساحل الشرقي لليبيا.

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد على تقديم سبع طائرات وسبعة زوارق للمهمة في حال توفرها.

وتعيش ليبيا وسوريا وبعض الدول بمنطقة الشرق الأوسط اضطرابات ونزاعات منذ أكثر من 9 سنوات، لم تفلح الجهود الدولية خلالها في إعادة الأمن والاستقرار إلى البلدين.

وقبل أسابيع، اختتمت 10 دول بقيادة ألمانيا أعمال مؤتمر برلين للسلام، بالتوافق على احترام قرار حظر تصدير السلاح لليبيا، وتثبيت وقف إطلاق النار ونزع سلاح المليشيات المسلحة.