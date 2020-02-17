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شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: إيران وتركيا وقطر دأبت على نشر الفوضى والان مع التفاصيل
الإثنين 17 فبراير 2020
أكدت صحيفة سعودية، أن إيران وتركيا وقطر دأبت على نشر الفوضى.
وقالت صحيفة عكاظ السعودية، إن المملكة تؤكد للعالم في كل مرة صلابة مواقفها العادلة لمعالجة الملفات العالقة والخلافات المستمرة، التي تهدد أمن المنطقة ومستقبل شعوبها، بسبب عربدة بعض الأنظمة، وممارسات الأحزاب والجماعات التابعة لها.
وأضافت الصحيفة، بالأمس من خلال مؤتمر ميونخ للأمن تحدث عدد من الدول المزعزعة للأمن، والحاضنة والداعمة للإرهاب، والممولة للجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها إيران وتركيا وقطر أمام المشاركين بما يجافي حقيقة تصرفات دولهم، التي دأبت على نشر الفوضى، وتغذية الصراعات، وهدفها الإضرار ببعض دول المنطقة.
وأكدت الصحيفة،أن ممثلو هذه الدول الذين فقدوا مصداقيتهم عالميا، ظهروا وكأنهم ملائكة الرحمة، والحريصون على نشر السلام والعدل، وهم من أدخلوا المنطقة في أتون الحروب والصراعات، وأججوا الخلافات، وزرعوا الفوضى الطائفية، ووظفوها لتحقيق أهدافهم الخبيثة والدنيئة، التي أصبحت مكشوفة لشعوب العالم.
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