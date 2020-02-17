شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 أشخاص بهجوم انتحاري في كويتا الباكستانية والان نبدء بالتفاصيل

لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم بينهم ثلاثة من رجال الشرطة، وأصيب أكثر من عشرين جراء هجوم انتحاري استهدف اليوم مسيرة لمنظمة دينية في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح نائب المفتش العام لشرطة كويتا عبدالرزاق شيما أن مهاجماً انتحارياً فجّر حزامه الناسف بالقرب من سيارة للشرطة كانت تقوم بحماية مسيرة احتجاجية لمنظمة دينية أمام نادي الصحافة وسط مدينة كويتا.

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وأضاف أن الانفجار أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية، بما في ذلك تضرر السيارات وتحطم زجاج المباني.

وطوقت قوات الأمن موقع الانفجار لجمع الأدلة، وتم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات مدينة كويتا لاستقبال الضحايا، ولم تُعلن على الفور أية جهة المسؤولية.

من جانبه أدان الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، ورئيس الوزراء عمران خان، وكبار المسؤولين الهجوم، وعدوه عملاً إرهابياً جباناً.