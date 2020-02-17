شكرا لقرائتكم خبر عن " الصحفيين العرب" يدين اعتداء الاحتلال على طاقم تليفزيون فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بقوة الاعتداء الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي على طاقم تليفزيون فلسطين أثناء إعدادهم تقرير حول إغلاق قرية "دير نظام" شمال غرب رام الله.

وأوضح الاتحاد في بيان أصدره اليوم أن هذا العدوان من جانب قوات الاحتلال يهدف إلى تنفيذ سياسة تكميم الأفواه، ومنع الصحفيين الفلسطينيين من أداء واجبهم، وهو ما يتنافى مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان كافة.

وأعرب الاتحاد العام للصحفيين العرب عن تضامنه مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مطالبًا المنظمات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كافة باستنكار هذا العدوان الغاشم.