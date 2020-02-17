شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدين استخدام "بنادق الصيد" في مواجهة المحتجين بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

أدانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق "جينين هينيس- بلاسخارت" بشدّةٍ استخدام بنادق الصيد وخراطيش صيد الطيور في مواجهة المحتجين, مشيرة إلى أن استخدام هذه الأسلحة تسبب في إلحاق إصابات كبيرة في صفوف المحتجين في الآونة الأخيرة.

ودعت "بلاسخارت" في بيان صحفي اليوم السلطات العراقية إلى منع استخدام القوة ضد المحتجين , ومحاسبة المسؤولين عن إساءة استخدامها.

وعدّت استمرار استخدام القوة المفرطة - مع وجود جماعات مسلحة ذات هوية غامضة وولاءات غير واضحة - مصدر قلقٍ أمنيّ خطيرٍ يجب معالجته بشكلٍ عاجلٍ وحاسم, داعية إلى حماية المتظاهرين السلميين في جميع الأوقات.