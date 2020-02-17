وأضاف أن "داعش الآن فقد السيطرة، لما تمتلكه الاجهزة الاستخبارية والمخابرات والامن الوطني وخلية الصقور والاستخبارات العسكرية من قاعدة معلومات كبيرة جداً من خلالها استطاعت تفكيك التنظيم".
وأوضح الخبير الأمني، أن "الاستخبارات العسكرية تمكنت من تدمير نفق في مخمور بالموصل، النفق كان فيه أسلحة ومتفجرات وكان التنظيم يدخرها للقيام بأعمال في محافظة نينوى".
وأكد أن "الاستخبارات العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة ارهابيين كانوا يتحصنون في المخابئ"، موضحاً أن "الاستخبارات العسكرية استولت على الأسلحة في المخابئ".
ولفت ابو رغيف، إلى ان "الاتخبارات العسكرية تمكنت من تحرير مختطف من مناطق ضواحي بغداد في اقل من 12 ساعة على اختطافه".
وتابع، أن "خلية الصقور الاستخبارية استطاعت من إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش كان يروم ضرب الاجهزة الامنية والمواطنين محاولة منه لخلق فتنة وخلط الاوراق فيما يتعلق بان يقوم بتوجيه بعض مفاصل الموت الجوالة من خلال ضرب المتظاهرين والاجهزة الأمنية ويعطي انطباعاً بأن هنالك من يحاول ان يخلط الاوراق".
وبيّن ابو رغيف، أن "فطنة الاجهزة الاستخبارية ونباهة ووطنية المتظاهرين أفشلت هذه المخططات، ولم تمر مخططات داعش خلال هذه الفترة".
كانت هذه تفاصيل خبر خبير أمني: فطنة الاجهزة الاستخبارية ونباهة ووطنية المتظاهرين أفشلت مخططات داعشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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