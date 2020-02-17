شرطة الطاقة تعلن ضبط خرق لأحد الأنابيب النفطية جنوب بغداد

اعلنت مديرية شرطة الطاقة، الاثنين، عن ضبط خرق لأحد الأنابيب النفطية جنوب بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة بإمرة العميد صباح سهيل مدير شرطة نفط الوسط وحسب معلومات استخباراتية تمكنت من ضبط خرق على أحد الأنابيب النفطية حزمة "10" عقدة جنوب بغداد قاطع فوج شرطة نفط الكرخ في منطقة العدوانية تحديداً".

وأضاف البيان أن "الخرق انشىء حديثاً على الأنبوب الذي يمتد من محافظة البصرة إلى محافظة بغداد ويصل إلى مصفى الدورة"، مشيراً الى أن "هذا الأنبوب لا يحتوي على أي منتوج نفطي كونه قيد الصيانة وقد تم إزالة التجاوز بالتنسيق مع قسم الصيانة في شركة الخطوط والأنابيب النفطية، وتم فتح تحقيق شامل للوصول إلى الجناة ومعرفتهم وتقديمهم إلى القضاء".