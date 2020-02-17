مكافحة المتفجرات يعالجون قنبلة من مخلفات داعش بمستشفى في نينوى

أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الاثنين، عن معالجة قنبلة من مخلفات تنظيم "داعش" موجودة داخل مستشفى في نينوى. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بعد ورود نداء الى خبراء المتفجرات يفيد بوجود جسم غريب في محافظة نينوى-الموصل الأيمن - داخل مستشفى البتول وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث".



وأضافت المديرية، "بعد الكشف تبين وجود قذيفة مدفع عيار 122 ملم من مخلفات داعش الإرهابي تم معالجتها وفق الإجراءات القياسية بدون حادث يذكر".

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