إيران تعرض المساعدة على الحكومة اللبنانية

صرح رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، بأن بلاده مستعدة لتقديم يد المساعدة إلى الحكومة اللبنانية في ظل ما يتعرض له الاقتصاد اللبناني من أزمة خانقة.
ونقل مكتب الرئيس اللبناني ميشال عون عن لاريجاني قوله: "نتمنى للحكومة الجديدة النجاح ونحن مستعدون للمساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي".
وجاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين، اليوم الاثنين، في إطار زيارة يقوم بها رئيس البرلمان الإيراني إلى بيروت، ويأتي في وقت تواجه فيه الحكومة اللبنانية أزمة اقتصادية ومالية شديدة، تسببت بمظاهرات واحتجاجات منذ أكتوبر الماضي.
يذكر أن الحكومة اللبنانية الجديدة قد نالت ثقة مجلس النواب بـ63 صوتا، من أصل 84 نائبا شاركوا في استشارات تشكيل الحكومة، خلال جلسة عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين، اليوم الاثنين، في إطار زيارة يقوم بها رئيس البرلمان الإيراني إلى بيروت، ويأتي في وقت تواجه فيه الحكومة اللبنانية أزمة اقتصادية ومالية شديدة، تسببت بمظاهرات واحتجاجات منذ أكتوبر الماضي.
يذكر أن الحكومة اللبنانية الجديدة قد نالت ثقة مجلس النواب بـ63 صوتا، من أصل 84 نائبا شاركوا في استشارات تشكيل الحكومة، خلال جلسة عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي.
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