نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، الاثنين، وجود أي نوايا لانهاء التظاهرات. ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن خلف قوله، إن "التظاهر حق كفله الدستور والقانون". وأضاف أنه "لا توجد أي نوايا للقوات الأمنية لانهاء التظاهرات بعد تصويت مجلس النواب على حكومة محمد توفيق علاوي".

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كانت هذه تفاصيل خبر مكتب القائد العام: لا صحة لوجود نوايا لإنهاء التظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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