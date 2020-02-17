- 1/2
- 2/2
2020-02-17 | 14:39
3,656 مشاهدة
أخفق منتخب شباب العراق في الحفاظ على تقدمه امام نظيره التونسي ليخسر امامه بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب سعود بن جلوي في أولى مبارياته بالبطولة العربية للشباب.
وتقدم ليوث الرافدين اولاً في الدقيقة 42 عن طريق اللاعب عبد الله محمد، لكن ابطال افريقيا انتفضوا في 20 دقيقة ليقلبوا النتيجة لصالحهم، حيث سجل فاروق الميموني هدف التعديل في الدقيقة 70، قبل أن يضيف زميله يانيس الصغير الهدف الثاني في الدقيقة 90، لتنتهي المواجهة بفوز نسور قرطاج.
وسيواجه منتخب الشباب نظيره الكويتي على ذات الملعب يوم الخميس المقبل.
وسيواجه منتخب الشباب نظيره الكويتي على ذات الملعب يوم الخميس المقبل.
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر 20 دقيقة مجنونة تنال من ليوث الرافدين امام بطل افريقيا في البطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.