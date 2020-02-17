20 دقيقة مجنونة تنال من ليوث الرافدين امام بطل افريقيا في البطولة العربية

رياضة 2020-02-17 | 14:39 3,656 مشاهدة أخفق منتخب شباب العراق في الحفاظ على تقدمه امام نظيره التونسي ليخسر امامه بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب سعود بن جلوي في أولى مبارياته بالبطولة العربية للشباب. وتقدم ليوث الرافدين اولاً في الدقيقة 42 عن طريق اللاعب عبد الله محمد، لكن ابطال افريقيا انتفضوا في 20 دقيقة ليقلبوا النتيجة لصالحهم، حيث سجل فاروق الميموني هدف التعديل في الدقيقة 70، قبل أن يضيف زميله يانيس الصغير الهدف الثاني في الدقيقة 90، لتنتهي المواجهة بفوز نسور قرطاج.



وسيواجه منتخب الشباب نظيره الكويتي على ذات الملعب يوم الخميس المقبل.

المحرر: محمد خليل

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