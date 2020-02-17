مقتل 10 أشخاص في تفجير انتحاري غرب باكستان

قتل 10 أشخاص في تفجير انتحاري، وقع اليوم الاثنين في مدينة كويتا غرب باكستان. وقالت الشرطة المحلية إن مهاجما انتحاريا أراد الدخول إلى مسيرة نظمتها جماعة دينية إسلامية، خارج نادي الصحافة، حيث فجر نفسه ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم 3 رجال أمن.

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