الاتحاد الأوروبي يتفّق على مهمّة جديدة لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا

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الاتحاد الأوروبي أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين أنّهم اتفقوا على بدء مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا والذي يتم انتهاكه بشكل متكرر. وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو "إن الاتحاد الأوروبي سينشر سفنا في المنطقة الواقعة شرق ليبيا لمنع تهريب الأسلحة، لكن إذا ادت المهمة الى تدفّق قوارب المهاجرين فسيتم تعليقها". وأكد نظيراه الألماني والنمسوي الأمر.

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