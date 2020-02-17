كورونا ينهي حياة أحد أبرز علماء العالم

أنهى فيروس كورونا أحد أشهر علماء الصين والعالم، والذي سجل في تاريخ مسيرته الطبية والعلمية أكثر من اختراع على رأسها "سكين غاما".

وتوفي العالم الصيني البارز، دوان تشنغتشنغ، بعد أن تمكن منه المرض، عن عمر يناهز 86 عاما، تاركا إرثا كبيرا من الإنجازات العلمية ، وفقاً لسكاي نيوز.

Advertisements

وأفادت صحيفة الشعب اليومية الحكومية، أمس الأحد، أن العالم البارز في مجال الهندسة الطبية دوان تشنغتشنغ، توفي من جراء إصابته بالمرض القاتل.

وقالت صحيفة "الشعب" إن دوان ابتكر اختراعات عديدة أبرزها الجراحة الإشعاعية باستخدام سكين "غاما"، الذي يستخدم لعلاج الأورام والتشوهات الوعائية وغيرها من تشوهات الدماغ.

وخلال هذا النوع من الجراحة، يتم تركيز نحو 200 حزمة صغيرة من الإشعاع على الورم أو أي هدف آخر بدقة بالغة.