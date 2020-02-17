الجيش الإسرائيلي يعثر على جثمان يعتقد أنها لمنفذ عملية اطلاق النار غربي رام الله

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، افيخاي ادرعي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "العثور على جثة شاب في ختام جهود عملياتية واستخبارية، وبعد أعمال تمشيط واسعة لأجهزة ​الأمن​ الإسرائيلية، يشتبه بأنها تعود لمنفذ عملية ​إطلاق النار​ قرب قرية عين بوبين غربي ​رام الله​ قبل أسبوعين"، مشيراً الى ان "إسرائيل تتهم الفلسطيني المذكور بتنفيذ عملية ​إطلاق نار​ قرب مستوطنة "دوليب" في السادس من الشهر الحالي، التي أدت إلى إصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة".

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