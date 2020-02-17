الخارجية الهندية: تصريحات أردوغان افتقرت لفهم تاريخ النزاع في كشمير

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، إنها "أبلغت السفير التركي شاكر أوزكان تورونلار بأن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان افتقرت لفهم تاريخ النزاع في كشمير، والموقف الاخير ضرب مثالا آخر على نمط التدخل التركي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعتبر الهند ذلك أمراً غير مقبول وهي قدمت احتجاجا رسميا دبلوماسيا قوياً لتركيا".
هذا وألغت الهند الحكم الذاتي لكشمير في آب الماضي، وأخضعته للحكم الاتحادي وتعتبر ان ذلك يهدف إلى دمج المنطقة بالكامل في الهند والقضاء على تمرد مستمر منذ 30 عاما هناك.
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