الخارجية الهندية: تصريحات أردوغان افتقرت لفهم تاريخ النزاع في كشمير

أعلنت ​وزارة الخارجية​ ​الهند​ية، إنها "أبلغت ​السفير التركي​ شاكر أوزكان تورونلار بأن تصريحات الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ افتقرت لفهم تاريخ النزاع في ​كشمير​، والموقف الاخير ضرب مثالا آخر على نمط التدخل التركي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعتبر الهند ذلك أمراً غير مقبول وهي قدمت احتجاجا رسميا دبلوماسيا قوياً ل​تركيا​".

هذا وألغت الهند الحكم الذاتي لكشمير في آب الماضي، وأخضعته للحكم الاتحادي وتعتبر ان ذلك يهدف إلى دمج المنطقة بالكامل في الهند والقضاء على تمرد مستمر منذ 30 عاما هناك.