خارجية ايران: على المسؤولين الأميركيين أن يجيبوا على أسئلة الشعب الأميركي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، ان "هناك اهتمام كبير من قبل إيران على أعلى مستوى بالانتخابات القادمة، وخاصة على مستوى المنطقة، والشعب الإيراني معرض للصراع، واعتاد على تناقض تصريحات المسؤولين الأميركيين حول التطورات المستمرة في إيران، ويجب على المسؤولين الأميركيين قبل التشكيك في الانتخابات الإيرانية أن يجيبوا على أسئلة الشعب الأميركي والنخب هناك، عن الغموض الواسع وغير الشفافة للانتخابات الرئاسية الأميركية، وعن علاقة واشنطن مع بعض الدول التي لايوجد فيها حتى أبسط أشكال الانتخابات".
هذا وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أكد في وقت سابق ان "الانتخابات البرلمانية التي ستجرى يوم الجمعة المقبل ستكون حرة ونزيهة".
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