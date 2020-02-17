الخارجية الإيطالية: الاتحاد الأوروبي وافق على بعثة لمراقبة حظر السلاح على ليبيا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن "دول ​الاتحاد الأوروبي​ وافقت على تشكيل بعثة لمراقبة تنفيذ الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ​ليبيا​".

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