السيسي يفتتح مصانع عسكرية لتصنيع أسلحة في مصر

افتتح الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، عددا من ​المصانع​ ​الجديدة​ بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة "مصنع 300 الحربي" لتصنيع أسلحة وذخيرة. وافتتح أيضا مصنعا لمكونات الألواح الشمسية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (م/144)ومصنع البطاريات التابع لشركة قها للصناعات الكيماوية (م/270). وتفقد السيسي، الجرافة المصرية الجديدة long life LD900 والعربة المدرعة سينا 200. وتقوم مصر بتصنيع عدد من الأسلحة والذخائر محلية الصنع، من بينها مدرعات ودبابات بالتعاون مع شركات كبرى.

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