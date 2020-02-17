هبوط اضطراري لمروحية تابعة للجيش الأفغاني بمقاطعة نمروز نتيجة عطل فني

أعلن حاكم مقاطعة نمروز الأفغانية، سيد والي سلطاني، أن "​طائرة​ ​مروحية​ تابعة للقوات المسلحة الأفغانية، التي نقلت قافلة من ​قوات الأمن​ إلى مقر قيادة منطقة ديليارم، ونتيجة لعطل فني، نفذت هبوطا اضطراريا، ولم يتسبب ذلك في أضرار أو إصابات".

هذا وأعلن مسؤول في ​حركة طالبان​ إنه "جرى التوصل في الأيام الأخيرة في العاصمة القطرية ​الدوحة​، إلى التفاصيل النهائية لاتفاقية الهدنة في ​أفغانستان​، بين ممثلي الحركة و​الولايات المتحدة​".