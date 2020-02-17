أعلن حاكم مقاطعة نمروز الأفغانية، سيد والي سلطاني، أن "طائرة مروحية تابعة للقوات المسلحة الأفغانية، التي نقلت قافلة من قوات الأمن إلى مقر قيادة منطقة ديليارم، ونتيجة لعطل فني، نفذت هبوطا اضطراريا، ولم يتسبب ذلك في أضرار أو إصابات".
هذا وأعلن مسؤول في حركة طالبان إنه "جرى التوصل في الأيام الأخيرة في العاصمة القطرية الدوحة، إلى التفاصيل النهائية لاتفاقية الهدنة في أفغانستان، بين ممثلي الحركة والولايات المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط اضطراري لمروحية تابعة للجيش الأفغاني بمقاطعة نمروز نتيجة عطل فني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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