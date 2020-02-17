الخارجية الإيرانية: مستعدون لعقد مفاوضات مع السعودية حول خطة لأمن الخليج

أعلن المستشار الأول لوزير الخارجية الإيراني، سفير إيران السابق في ​موسكو​، ​مهدي سنائي​، "استعداد بلاده لمفاوضات حول ​الأمن​ في منطقة ​الخليج​ مع جميع القوى، بما فيها ​السعودية​"، مشيراً الى ان "أمن منطقة الخليج ينبغي أن يؤمن بموجب مبادرات إقليمية".

هذا وأكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان أن "السعودية تهتم بإيجاد السبل الكفيلة بوقف التصعيد في المنطقة، فيما حذر من أن بلاده سترد على أي استفزاز إيراني".