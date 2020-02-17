جالت "كاميرا" النشرة في احياء ​مدينة حلب​ الغربية بعد سيطرة الجيش عليها حيث باتت المدينة باكملها آمنة، في حين بدأت ورشات العمل والاشغال بازالة العوائق في الطرقات وفرق الهندسة في ​الجيش السوري​ بالكشف عن العبوات ومخلفات المسلحين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة تجول في احياء حلب الغربية بعد سيطرة الجيش عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.