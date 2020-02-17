مباحثات سعودية بيلاروسية على هامش مؤتمر ميونخ الأمني

أعلنت ​وزارة الخارجية​ ال​بيلاروس​ية أن "وزير خارجية بيلاروس فلاديمير ماكي بحث على هامش ​مؤتمر​ ​ميونيخ​ الأمني مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان ​آل سعود​، التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يشمل قطاع ​الطاقة​ والمجال الرقمي و​القطاع الزراعي​، وخلال اللقاء، قيّم الجانبان بشكل إيجابي تطور الحوار الثنائي والتعاون بين البلدين، وتم الاتفاق على عقد جلسة للجنة التعاون الاقتصادي التجاري المشتركة في ​المستقبل​ القريب، وتبادل الزيارات على مختلف المستويات".

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