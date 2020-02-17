الدفاع الدنماركية تعلن عودة قواتها إلى قاعدة عين الأسد بداية آذار المقبل

أعلن وزير الدفاع الدنماركي ترين برامسن، ان "بلاده سترسل أفرادها العسكريين إلى قاعدة عين الأسد العراقية في الأول من آذار المقبل، بعد أن نقلتهم الشهر الماضي، مؤقتا، إلى الكويت بسبب مخاوف أمنية".
هذا وكان لدى الدنمارك حوالي 130 فردا متمركزين في قاعدة عين الأسد كجزء من التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.
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