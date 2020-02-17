الدفاع الدنماركية تعلن عودة قواتها إلى قاعدة عين الأسد بداية آذار المقبل

أعلن وزير الدفاع ​الدنمارك​ي ترين برامسن، ان "بلاده سترسل أفرادها العسكريين إلى قاعدة ​عين الأسد​ ​العراق​ية في الأول من آذار المقبل، بعد أن نقلتهم الشهر الماضي، مؤقتا، إلى ​الكويت​ بسبب مخاوف أمنية".

هذا وكان لدى الدنمارك حوالي 130 فردا متمركزين في قاعدة عين الأسد كجزء من ​التحالف الدولي​ الذي يقاتل تنظيم "داعش" في العراق و​سوريا​.