مشاورات أمنية روسية- قطرية في الدوحة آخر الأسبوع الحالي

كشف المكتب الصحفي ل​مجلس الأمن الروسي​ ، أن "أمين مجلس الأمن الروسي ​نيكولاي باتروشيف​ سيزور دولة قطر يومي 18 و 19 من شهر شباط الحالي"، مشيرا الى أن "باتروشيف سيجري مشاورات روسية-قطرية حول قضايا الأمن القومي والإقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك".

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