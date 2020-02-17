النقل السورية: استئناف تشغيل مطار حلب الدولي وبرمجة رحلات منه إلى القاهرة

أعلن ​وزير النقل​ السوري ​علي حمود​ عن "استئناف تشغيل ​مطار حلب الدولي​"، مشيرا إلى أن "يوم الأربعاء المقبل ستقلع أول رحلة جوية من دمشق إلى حلب"، لافتاً الى أنه "ستتم برمجة رحلات إلى ​القاهرة​، ودمشق خلال الأيام القليلة القادمة".

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