استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، حيث جرى عرض العلاقات الثنائية بين لبنان وايران.
وأكد بري أمام ضيفه، أن "في الوحدة قوة ولا خيار أمام اللبنانيين وأمام شعوب المنطقة والأمتين العربية والإسلامية سوى الإحتكام الى منطق الوحدة والتلاقي والحوار".
هذا وكان بري قد بحث اخر المستجدات والأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات بين لبنان وقطر خلال استقباله السفير القطري في لبنان محمد حسن حابر الجابر.
كانت هذه تفاصيل خبر بري للاريجاني: في الوحدة قوة ولا خيار أمام الجميع سوى الإحتكام الى هذا منطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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