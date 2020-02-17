بري للاريجاني: في الوحدة قوة ولا خيار أمام الجميع سوى الإحتكام الى هذا منطق

استقبل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، رئيس ​مجلس الشورى​ الإيراني ​علي لاريجاني​، حيث جرى عرض العلاقات الثنائية بين ​لبنان​ و​ايران​.

وأكد بري أمام ضيفه، أن "في الوحدة قوة ولا خيار أمام اللبنانيين وأمام شعوب المنطقة والأمتين العربية والإسلامية سوى الإحتكام الى منطق الوحدة والتلاقي والحوار".

هذا وكان بري قد بحث اخر المستجدات والأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات بين لبنان وقطر خلال استقباله السفير القطري في لبنان محمد حسن حابر الجابر.