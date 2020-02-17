البنك الدولي:على السياسيين التوقف والإنصات ومعالجة القضايا العالقة منذ فترة طويلة

أكد كبير مسؤولي ​البنك الدولي​ لشؤون ​الشرق الأوسط​ و​شمال أفريقيا​ فريد بلحاج، في مقابلة تلفزيونية، ان "السياسيون يحتاجون إلى التوقف والإنصات، ويجب على ​الحكومة الجديدة​ معالجة القضايا العالقة منذ فترة طويلة، وتحسين إمدادات الكهرباء وتحرير ​قطاع الاتصالات​ وإصلاح التعليم، وهذه كلها أمور ضرورية".

هذا وشهد لبنان احتجاجات منذ تشرين الأول الماضي، الأمر الذي أجبر رئيس الوزراء آنذاك، ​سعد الحريري​، على التنحي، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، وطلبت الحكومة الجديدة برئاسة ​حسن دياب​ المساعدة الفنية من ​صندوق النقد الدولي​ حول كيفية التعامل مع أعباء الديون.