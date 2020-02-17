البنك الدولي:على السياسيين التوقف والإنصات ومعالجة القضايا العالقة منذ فترة طويلة

أكد كبير مسؤولي البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، في مقابلة تلفزيونية، ان "السياسيون يحتاجون إلى التوقف والإنصات، ويجب على الحكومة الجديدة معالجة القضايا العالقة منذ فترة طويلة، وتحسين إمدادات الكهرباء وتحرير قطاع الاتصالات وإصلاح التعليم، وهذه كلها أمور ضرورية".
هذا وشهد لبنان احتجاجات منذ تشرين الأول الماضي، الأمر الذي أجبر رئيس الوزراء آنذاك، سعد الحريري، على التنحي، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، وطلبت الحكومة الجديدة برئاسة حسن دياب المساعدة الفنية من صندوق النقد الدولي حول كيفية التعامل مع أعباء الديون.
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