مرتضى التقى صحناوي ووفد اتحاد جنوب بعلبك وبلدية بريتال: هدفنا تطوير القطاع الزراعي

استقبل وزير ​الزراعة​ ​عباس مرتضى​ النائب ​نقولا صحناوي​ يرافقه المهندس علي مخزوم، وتم البحث في شؤون زراعية، ولا سيما ملف الزراعة المائية والافقية Hydroponics حيث قدم مخزوم عرضا لواقع هذه الزراعة في ​لبنان​ والامكانيات المتاحة لتطويرها ودورها في خفض كلفة الانتاج على المزارع وزيادة انتاجيته.



وشدد مرتضى على أن "هدفنا الاساس هو تطوير ​القطاع الزراعي​ ومساعدة ​المزارعين​ في تبني التقنيات الحديثة في الزراعة، لتعزيز النمو ​الاقتصاد​ي في القطاع الزراعي في لبنان بصورة سريعة، شاملة ومستدامة، بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الكلي في لبنان".

والتقى وزير الزراعة بحضور مسؤول مكتب الشؤون ​البلدية​ والاختيارية المركزي في حركة "أمل" ​بسام طليس​، وفدا ضم رئيس اتحاد بلديات جنوب ​بعلبك​ علي ابو محسن ورئيس ​بلدية بريتال​ علي مظلوم، وتطرق البحث الى عدد من المشاريع التنموية التي تهم المنطقة وطرق زراعية ومشاريع تحريج، بالاضافة الى تطوير المركز الثقافي التابع للاتحاد.

ولفت مرتضى الى "أننا ننطلق في عملنا من ملف حمل هموم الناس ومساعدتهم لحل مشاكلهم، فكما ان للبلديات اهتماما خاصا انطلقنا به منذ انضمامنا الى جمعية ارشاد التي تختص بالعمل البلدي، وبريتال من القرى المحرومة تاريخيا في الوطن، وهي تحتاج للتنمية لرفع الظلم الواقع عليها".

وشدد على دور ​البلديات​ المركزي في "تنظيم عملية التنمية بعيدا عن ​السياسة​، كما انها المعنية بتحديد اولوياتها وفق المصلحة العامة، وتستطيع بسهولة وضع الاستراتيجيات الملائمة لتسيير حياة المواطنين في نطاقها". وقال: "انطلاقا من هذا الدور التنموي، فإننا لن نوفر جهدا في الوقوف الى جانب البلديات والتعاون معها على المستويات كافة".

