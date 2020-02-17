سعد يجول في السوق التجاري بصيدا واطلع على أوضاعه الكارثية

جال الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ في السوق التجاري في صيدا، والتقى بأصحاب المحال التجارية والعاملين فيها، واستمع الى شكاوى اصحاب المحال من الركود الكامل والكساد واقفال المحلات بسبب سوء الأوضاع المالية والاقتصادية وعدم القدرة على دفع الايجارات ورواتب العاملين لديهم.

واعتبر سعد أن "​الأزمة​ المالية والاقتصادية كارثية وأثرت بشكل كبير على الاوضاع الاجتماعية والمعيشية للناس"، مؤكدا على "أهمية توحيد الجهود مع المطالبين بالتغيير ومع الثوار في كل ​لبنان​ من أجل الخروج من الازمات العاصفة في الوطن والوصول الى طريق التغيير المنشود نحو وطن افضل للجميع".