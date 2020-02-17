جال الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد في السوق التجاري في صيدا، والتقى بأصحاب المحال التجارية والعاملين فيها، واستمع الى شكاوى اصحاب المحال من الركود الكامل والكساد واقفال المحلات بسبب سوء الأوضاع المالية والاقتصادية وعدم القدرة على دفع الايجارات ورواتب العاملين لديهم.
واعتبر سعد أن "الأزمة المالية والاقتصادية كارثية وأثرت بشكل كبير على الاوضاع الاجتماعية والمعيشية للناس"، مؤكدا على "أهمية توحيد الجهود مع المطالبين بالتغيير ومع الثوار في كل لبنان من أجل الخروج من الازمات العاصفة في الوطن والوصول الى طريق التغيير المنشود نحو وطن افضل للجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر سعد يجول في السوق التجاري بصيدا واطلع على أوضاعه الكارثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.