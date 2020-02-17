حلو: من غرائب السياسة أن فريقا يتولى الموقع الأول في السلطة يحاول أن يكون في المعارضة

اعتبر النائب ​هنري حلو​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "من غرائب ال​سياسة​ اللبنانية أن فريقا سياسيا يتولى الموقع الأول في ​السلطة​ التنفيذية، وقسما وازنا من ​الحكومة​، المحسوبة برمتها على التحالف الذي ينتمي إليه، ولديه أكبر كتلة في ​مجلس النواب​، يحاول أن يكون في موقع المعارضة ويتظاهر مناصروه ضد السياسات المالية والنقدية المتبعة".

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