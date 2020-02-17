وزيرة العمل بحثت مع سفير تركيا وجردات سبل التعاون

عرضت ​وزيرة العمل​ ​لميا يمين​، مع المدير الإقليمي للدول العربية في ​منظمة العمل الدولية​ ربا جرادات ووفد من المنظمة، القضايا ذات الاهتمام المشترك. واطلعت جردات الوزيرة على المشاريع التي تقوم بها المنظمة في ​لبنان​ وما يمكن ان تقدمه في ظل الظروف الراهنة.

كما بحثت وزيرة العمل مع سفير ​تركيا​ في لبنان هاكان شاكيل العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطويرها لما فيه مصلحة الشعبين في كل من لبنان وتركيا.

واستقبلت وفداً من الاتحاد الدولي ل​عمال البناء​ والاخشاب – ومقره جنيف. وضم الوفد أمين عام الاتحاد امبت يوسون، الممثلة الاقليمية ل​إفريقيا​ و​الشرق الاوسط​ كريسنتيا موفوكنغ، ومنسق منطقة الشرق الاوسط وشمال ​افريقيا​ وسيم ريفي. وجرى البحث في سبل التعاون ما بين ​وزارة العمل​ والاتحاد في ما خص تبادل الخبرات في تنظيم ​قطاع البناء​ والاخشاب في لبنان.