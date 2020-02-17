وزيرة العمل بحثت مع سفير تركيا وجردات سبل التعاون

عرضت وزيرة العمل لميا يمين، مع المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات ووفد من المنظمة، القضايا ذات الاهتمام المشترك. واطلعت جردات الوزيرة على المشاريع التي تقوم بها المنظمة في لبنان وما يمكن ان تقدمه في ظل الظروف الراهنة.
كما بحثت وزيرة العمل مع سفير تركيا في لبنان هاكان شاكيل العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطويرها لما فيه مصلحة الشعبين في كل من لبنان وتركيا.
واستقبلت وفداً من الاتحاد الدولي لعمال البناء والاخشاب – ومقره جنيف. وضم الوفد أمين عام الاتحاد امبت يوسون، الممثلة الاقليمية لإفريقيا والشرق الاوسط كريسنتيا موفوكنغ، ومنسق منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وسيم ريفي. وجرى البحث في سبل التعاون ما بين وزارة العمل والاتحاد في ما خص تبادل الخبرات في تنظيم قطاع البناء والاخشاب في لبنان.
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