أعلنت نقابة أصحاب ​محطات المحروقات​ أنه "سنعطي وقتاً حتى انعقاد جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس وإذا تم اقرار مشروعنا فسندعم ​الدولة​ ونكون تحت تصرّفها لكن إذا أرادت بعض الفئات التسلّط علينا ولم يتم اقرار مشروعنا فسنتخذ قراراً يوم الجمعة أو الاثنين بالتصعيد إما بالاضراب وإما بالتسعير وفق سعر النقابة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أصحاب المحطات: سنعطي وقتا حتى انعقاد جلسة الحكومة الخميس لاقرار مشروعنا وإما التصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.