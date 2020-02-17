دبور: للعمل على توحيد الموقف العربي إلى جانب فلسطين

شدد سفير ​فلسطين​ في ​لبنان​ ​أشرف دبور​، على "مخاطر ​صفقة القرن​"، لافتاً إلى أن "محطات الصراع التي لم تتوقف مع الكيان الصهيوني"، مؤكداً على "مواقف ​القيادة​ الفلسطينية برئاسة الرئيس ​محمود عباس​ وشعبنا الفلسطيني الرافضة للصفقة والحرص على ضرورة الإسراع بتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية والعمل على توحيد الموقف العربي إلى جانب فلسطين".

وتمنى دبور، بعد لقائه وفدا من ​اللقاء التشاوري​ ل​ملتقى الأديان والثقافات للتنمية والحوار​ والمنسقية العامة لشبكة الأمان للسلم الأهلي، أن "تؤسس خطوة اللقاء التشاوري للقاء مشترك مع سائر القوى الحريصة لمواجهة التحديات القادمة"، مشددا على "استمرار التنسيق والتعاون على كافة الصعد لمواجهة الصفقة وتداعياتها".

وبدوره عبر الوفد عن "تضامنه مع ​القضية الفلسطينية​ العادلة، ورفضه لما يسمى بصفقة القرن"، داعيا الى "ضرورة العمل على عقد ​مؤتمر​ عام لبناني فلسطيني لتوحيد المواقف بشان الصفقة وتداعياتها التي تهدد لبنان في حقوقه وأرضه وما يطرح من مشاريع للتوطين التي تلقى رفضا سياسيا وشعبياً لبنانياً وفلسطينياً جامعاً".