الدفاع المدني: حريق داخل ورشة لطلاء السيارات ومعالجة مصاب في حصرايل

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ اللبنانب أن عناصرها أخمدوا حريقاً شب داخل ورشة لطلاء السيارات في ​حصرايل​ - جبيل، كما وعملوا على معالجة مصاب محلياً اثر تعرضه لحروق طفيفة جراء الحريق.

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